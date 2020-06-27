شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة بناء مخيم عزل بالجهود الذاتية بعد تدخل برلماني في «الرحمانية» بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام القاضى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، في رسالة وجهها إلى أهالى مركز الرحمانية الذي يتبع دائرة المحمودية والرحمانية التي يمثلها، أنه تقرر عودة العمل بمقر العزل المنزلى مرة أخرى خلال أيام.

وكانت أهالى مركز الرحمانية أنشأوا مخيم بالجهود الذاتية ليكون مقرًا لعزل مرضى فيروس كورونا الذين تم عزلهم منزليًا، إلا أن اللواء هشام آمنة، قال إن المخيم غير مطابق للمواصفات الصحية، وتم دون علمه، وقرر إقالة المهندس هشام عابدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، بسبب ما وصفه بـ«سوء تقديره للأمور وانجرافه مع الشارع لعمل سبق إعلامى في المدينة».

وقام الأهالى بعمل حملة شعبية لدعم رئيس المدينة المعزول، للمطالبة بالعودة لعمله ودعم ترشحه للبرلمان، وحمَّل بعض المواطنين «القاضى» المسؤولية عن هدم مقر البديل للعزل المنزلى إلا أنه نفى ذلك، بينما حمل النائب الآخر عن الدائرة «بلال النحال» في مقطع فيديو بثه عبر صفحته على موقع «فيس بوك» المحافظ المسؤولية عن ذلك إزالة المقر إلا أنه أزال مقطع الفيديو بعدها.

وجاء نص رسالة «وكيل صحة البرلمان» التي وجهها لأهالى الرحمانية عبر صفحته على موقع «فيس بوك» كما يلى: «إلي أهلي بالرحمانية، سنبدأ أن شاء الله بعد عده أيام في عمل عزل منزلي بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر منذ ظهور فيروس كورونا، والاتفاق مع معالي المحافظ أنه عند الحاجه لهذا المكان، وسنبدأ خلال أيام نظافة هذا المكان الصالح والمناسب للعزل المنزلي، وسيتم إن شاء الله استخدام جميع الأشياء المتبرع بها من خلال أهالي الرحمانيه المحترمين وشبابها الواعي، وذلَك بعد عودتي إن شاء الله من القاهرة لارتباطى بعده اجتماعات بلجنة الصحة للإعداد لمشروعات قوانين لصالح الأطقم الطبية، لعمل صندوق لتعويضهم ومكافئتهم وتأمينهم في حاله المخاطر أيضًا لتحفيز غير المخاطبين بالمهن الطبية وذلك يومي الأحد والاثنين تحياتي للجميع».