شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية سمالوط تقرر تعليق الصلوات حتى ١٥ يوليو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الأنبا بفنوتيوس، مطران ايبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، اليوم السبت، استمرار تعليق القداسات وغلق الكنائس حتى ١٥ يوليو المقبل، نظرًا لحالة تزايد إصابات فيروس كورونا.
وقال القمص داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط، إن القرار جاء بعد اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس، الذي ترك أمر فتح الكنائس لكل إيبارشية حسب ظروفها بناءً على تقييم الوضع في سمالوط فكان من المصلحة استمرار تعليق القداسات حتى ١٥ يوليو لمتابعة الأوضاع.
ولفت وكيل مطرانية سمالوط، أن كنيسة شهداء الإيمان والوطن تفتح باب الزيارات، بشرط أن يقتصر فقط على الزيارة لأخذ البركة دون إقامة قداسات مشيرا ان الحركة عموما بطئية ولا توجد زيارات كثيرة ولكن حق لأسرهم الزيارة ولمن يريد الزيارة القصيرة مع وجود كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
62,755
-
تعافي
16,737
-
وفيات
2,620
كانت هذه تفاصيل خبر مطرانية سمالوط تقرر تعليق الصلوات حتى ١٥ يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.