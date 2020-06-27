شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية سمالوط تقرر تعليق الصلوات حتى ١٥ يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الأنبا بفنوتيوس، مطران ايبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، اليوم السبت، استمرار تعليق القداسات وغلق الكنائس حتى ١٥ يوليو المقبل، نظرًا لحالة تزايد إصابات فيروس كورونا.

وقال القمص داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط، إن القرار جاء بعد اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس، الذي ترك أمر فتح الكنائس لكل إيبارشية حسب ظروفها بناءً على تقييم الوضع في سمالوط فكان من المصلحة استمرار تعليق القداسات حتى ١٥ يوليو لمتابعة الأوضاع.

ولفت وكيل مطرانية سمالوط، أن كنيسة شهداء الإيمان والوطن تفتح باب الزيارات، بشرط أن يقتصر فقط على الزيارة لأخذ البركة دون إقامة قداسات مشيرا ان الحركة عموما بطئية ولا توجد زيارات كثيرة ولكن حق لأسرهم الزيارة ولمن يريد الزيارة القصيرة مع وجود كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر.