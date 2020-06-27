شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة إجمالية 4 آلاف سرير.. السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بأرض المعارض تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحى التى تحتوى على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل، بقوة إجمالية 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر. صرح بدلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 62,755

تعافي 16,737

وفيات 2,620

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