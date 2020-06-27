شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: الإسكندرية ليست من «المرحلة الأولى لاستقبال السياحة الخارجية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، السبت، جولة شملت بعض الفنادق بمدينة الاسكندرية بالإضافة إلى منطقة المنتزه السياحية بمحافظة الإسكندرية، لتفقد الاماكن الأثرية بها ومتابعة مشروع تطويرها واحيائها لتصبح منتجعا سياحيا ثقافيا عالميًا.

ورافق الوزير خلال الجولة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية.

وقام الوزير بتفقد أعمال تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي اقرتها الوزارة والإجراءات الوقائية التي تتخذها الفنادق للحصول على شهادة السلامة الصحية للتشغيل.

وخلال الجولة قام وزير السياحة والآثار بتفقد الإجراءات الوقائية التي تتبعها تلك الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية ومنطقة الشاطئ، والعيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.

و في منطقة المنتزه تفقد الحدائق والمساحات الخضراء الشاسعة بها والسلاملك والحرملك وكشك الشاي والصوبة الملكية والطاحونة والفنار.

وخلال الزيارة، قام الوزير بدعوة كل المصريين لزيارة تلك الاماكن السياحية والأثرية الموجودة في مصر واكتشافها، مشيراً إلى ان المتنزهات لازالت مغلقة ولكن جاري دراسة الاستعدادات اللازمة لإعادة فتحها للجمهور حيث ان تلك المتنزهات والحدائق افضل مكان لتطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي، نظرًا لوجود آلاف الأفدنة والمناخ الصحي لوجود النباتات والهواء الطلق والبحر.

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وأوضح «العناني» أن مدينة الإسكندرية ليست من بين الثلاث محافظات التي ستستقبل السياحة الوافدة إلى مصر كمرحلة أولى للافتتاح التدريجي للسياحة الخارجية اعتبارا من أول يوليو، مشيرًا إلى أنه سيكون لها الأولوية في المراحل القادمة عند تحسن الظروف العالمية، نظرًا لأن كل الشركاء في الخارج يفضلون التواجد في المناطق الشاطئية والساحلية التي يوجد بها كثافه سكانية منخفضه مثل مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر.