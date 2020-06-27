شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك نويبع تضبط عملية تهريب أجهزة «بلاي استيشن» وكاميرات مراقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية كانت بالإشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 690 ن ح لسنة 2020 أمتعة شخصية واردة من الإمارات بإسم ع. ا. ع والمحملة على السيارة رقم 6372/5392 واردة على العبارة بريدج من ميناء العقبة الأردني ولم يتقدم صاحب الشأن إلا بعد إنذاره بتحويلها للبيوع والمهمل.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة وتبين وجود 17592 قطعة ملابس جاهزة جديده متنوعة و9 رول أقمشة و460 حذاء جديد و34 شنطة مدرسية و37 عبوة مستحضرات تجميل و24 كاميرة مراقبة و10 جهاز بلاى استيشن مستعمل و3 زجاجة خمور موزعة ومخبأة داخل كراتين وشكائر من لدائن منسوجة ومخفاة أسفل أدوات مطبخ ولعب أطفال بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

وبلغت القيمة الجمركية للمضبوطات 515 ألف و15 جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية 520 ألف و5 جنيه، وتم تحرير محضر ضبط جمركي برقم 25 لسنة 2020 وحرره على صالح ومحمود بسيوني بإدارة الشؤون القانونية.