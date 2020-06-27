شكرا لقرائتكم خبر عن ما الإجابة الصحيحة لسؤال «إنما الساعين في الخير محبوبين»؟.. رئيس «الثانوية العامة» في «كنترول السنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، لجان تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة بمقر «كنترول» مدرسة السنية الثانوية.

وتابع حجازي أعمال تقدير درجات امتحان اللغة العربية، ووجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير بجميع قاعات التصحيح وإجراءات قياس درجة الحرارة للمصححين، كما أطمأن على تجهيز القاعات بالإضاءة والتهوية الجيدة والتأكد من دخول المصححين عبر بوابات التعقيم واستلام الكمامات والقفازات الطبية وواقي الوجه البلاستيكية.

وشدد حجازي على الالتزام بحفظ حقوق الطلاب في الدرجات، كما نبه على تصحيح المسودة الموجودة في كل كراسة امتحان، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود إجابتين للطالب لابد من تصحيحهما والأخذ بالدرجة الأعلى لمصلحة الطالب والالتزام بنموذج الإجابة في التصحيح.

كانت وزارة التربية والتعليم قررت تعديل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية، ليكون أكثر مرونة، بحيث يتم إضافة بعض المقترحات على نموذج إجابة مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي قبل بدء التصحيح في الكنترولات.

وشملت التعديلات لسؤال عاطفة الشاعر صادقة حساسة وضح هذه العاطفة وما أثرها على الالفاظ، تقبل إجابة الطالب في حال تحديد العاطفة المسيطرة على الشاعر بكونها حب الأم والإعجاب بدورها في الحياة، أو حب الوطن والإعجاب بفضله، أو حب مصر والإعجاب بدورها، على أن تستخدم نفس الألفاظ الموحية الموجودة بنموذج الإجابة مع الالتزام بنفس توزيع درجات السؤال.

وبالنسبة لسؤال وضح الخيال وقيمته الفنية في قول الشاعر: ما أنت إلا نبع حب، تقبل إجابة الطالب في حال توضيح الصور الخيالية بكونها شبه الأم أو الوطن أو مصر بنبع حب أو شبه الحب بنبع، مع الالتزام بنفس توزيع درجات السؤال.

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أما سؤال «إنما الساعين في الخير محبوبين»، والمطلوب فيه تصويب الخطأ في الجملة، فتقبل إجابة الطالب في حال كونها كالتالي: إنما الساعون في الخير محبوبون، إن الساعين في الخير محبوبون، الساعون في الخير محبوبون، مع الالتزام بنفس توزيع درجات السؤال.