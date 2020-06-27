اسقف المنيا: اجلنا فتح الكنائس بناء على رأي الأطباء وسنركز على رعاية المرضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الانبا مكاريوس اسقف عام المنيا تأجيل فتح الكنائس أسبوعين بعد أن استطلع آراء الأطباء الذين اوصوا بتأجيل فتح الكنائس بسبب انتشار وباء كورونا وقال الأسقف في بيان له: سنركز على رعاية المرضى والمصابين بالفيروس وتجهيز الكنائس وتعقيمها خلال هذه الفترة ونراجع القرار مرة أخرى كان البابا تواضروس قد قرر تأجيل فتح الكنائس اسبوعين في القاهرة والإسكندرية ومنح كل أسقف حق اتخاذ قرار حسب ظروف ايبراشيته فلم تعلن سوى ايبراشية اسيوط فقط فتح كنائسها حتى الساعة

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