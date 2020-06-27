شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع هضبة الأهرام بالجيزة يبدأ تشجير وزراعة الشوارع بالنجيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قطاع هضبة الأهرام بالجيزة، تشجير وزراعة شوارع الهضبة بالنجيل، في إطار الجهود المبذولة لإبراز المظهر الجمالي لتلك الشوارع، وخلق واقع يلقى استحسانا وقبولا لدى المواطن، وذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عصر، رئيس حي الهرم، بضرورة الاهتمام وإعطاء أولوية لنظافة الشوارع.

ونفذ قطاع هضبة الأهرام برئاسة أمجد مصطفى، حملة زراعة للجزيرة الوسطى بشارع الجيش بالنجيل وكذلك الأشجار التى تتحمل درجة الحرارة العالية، في السياق ذاته كثف قطاع هضبة الأهرام أعمال النظافة في قطع الأرض الفضاء داخل منطقة هضبة الأهرام، حيث قام برفع المخلفات منها والعمل على إلزام أصحابها بمنع تراكم المخلفات فيها مرة أخرى.

وتقوم الإدارات المختصة بالقطاع بالمتابعة أول بأول ورفع أي مستجدات للقمامة في قطع الأرض التي تم تنظيفها لحين الانتهاء من كافة الأراضي الفضاء بالمنطقة ورفع القمامة منها.

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وفى سياق أخر كان أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية للتأكد من التزام المقاهى، والمطاعم بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وضبط المحافظ مقهى مخالف للضوابط الجديدة بحى شمال الجيزة، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد راشد، أنه تم وضع عددا من الضوابط والآليات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بفتح المطاعم والمقاهي والأندية بداية من اليوم السبت مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة مع فرق التفتيش والمتابعة والمنوط بهم المرور على المقاهى والمطاعم بالتعاون مع شرطة المرافق وعدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الخاصة بفتح هذه المنشآت وشملت الضوابط التي وضعتها محافظة الجيزة التزام مدير المنشاة بالتوقيع على إقرار بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل و يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.