شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة سوق الخميس بالمطرية وبدء تسكين الباعة بسوق المسلة الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة محافظة القاهرة، إزالة سوق الخميس بالمطرية ضمن خطة إزالة العشوائيات وتطوير محاور المطرية المؤدية إلى طريق بنها الحر وطريق روض الفرج، بالتزامن مع نقل الباعة إلى سوق المسلة الحضارى، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التنمية المحلية أثناء زيارته للمطرية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بمتابعة إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية .

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تمت إزالة السوق لوجوده بجوار مستشفى المطرية التعليمى ولتوسعة الشوارع وبدء تسكين الباعة فى السوق الجديد، بميدان المسلة وتم تسكين حوالى 400 بائع حتى الآن، وجار استمرار أعمال النقل والتمكين.

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وأشار نائب المحافظ إلى أن ذلك ضمن خطة إزالة العشوائيات وتطوير محاور المطرية المؤدية إلى طريق بنها الحر وطريق روض الفرج، لافتا إلى أن الباعة تسلموا الباكيات معبرين عن سعادتهم .

وكان أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لإيقاف العمل بسوق الخميس بحي المطرية بمحافظة القاهرة للحفاظ على صحة وسلامة المترددين على السوق والباعة المتواجدين به، وإغلاقه بصورة نهائية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع تجمعات المواطنين خاصة فى الأسواق العشوائية، مضيفا أنه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لبحث تخصيص 822 باكية و 300 محل ، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية والتى تبعد عن موقع السوق القديم بمسافة 2 كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يتواجدون بسوق الخميس.