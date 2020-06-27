شكرا لقرائتكم خبر عن منع دخول المصلين بدون كمامة او مصلية بمسجد مصطفى محمود (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منع العاملون بمسجد مصطفى محمود المواطنين الذين رغبوا فى الصلاة ولكن دون كمامات أو مصليات خاصة بهم، وحاول بعض المصليين الدخول مستخدمين كراتين ورقية، ألا ان العاملين بالمسجد أكدوا أن هذه الإجراءات من وزارة الأوقاف للحفاظ على حياة المصليين.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن فتح المساجد ابتداء من اليوم السبت 27 يونيو لبداية التعايش مع فيروس كورونا.

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