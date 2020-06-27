مساجد مصر تودع «صلوا فى بيوتكم» وتفتح أبوابها.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: مساجد مصر تودع «صلوا فى بيوتكم» وتفتح أبوابها

الرئيس يشارك فى قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء برئاسة الاتحاد الأفريقى.. ويؤكد: مصر لديها رغبة صادقة فى التوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة.. سامح شكرى: لا تأثير على جلسة مجلس الأمن غدا.. ووزير المياه الإثيوبى: اتفاق ثلاثى فى غضون أسبوعين إلى ثلاثة الرئيس يشارك فى قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء برئاسة الاتحاد الأفريقى.. ويؤكد: مصر لديها رغبة صادقة فى التوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة.. سامح شكرى: لا تأثير على جلسة مجلس الأمن غدا.. ووزير المياه الإثيوبى: اتفاق ثلاثى فى غضون أسبوعين إلى ثلاثة عودة الحياة بالإجراءات الاحترازية بعد 100 يوم من الإغلاق.. مساجد مصر تودع «صلوا فى بيوتكم» وتفتح أبوابها المصلون يلتزمون بارتداء الكمامات وإحضار المصليات الشخصية والتباعد.. وزير الأوقاف: سعيد بوعى المصلين وفتح المساجد يزيد الوعى بالإجراءات الوقائية.. وشاب قبطى يوزع الورود على المصلين ببنى سويف المصلون يلتزمون بارتداء الكمامات وإحضار المصليات الشخصية والتباعد.. وزير الأوقاف: سعيد بوعى المصلين وفتح المساجد يزيد الوعى بالإجراءات الوقائية.. وشاب قبطى يوزع الورود على المصلين ببنى سويف البابا تواضروس: تأجيل فتح الكنائس بالقاهرة والإسكندرية لمدة أسبوعين 1400 مطعم سياحى فى جميع المحافظات تفتح أبوابها للزوار تحت رقابة صارمة لجان تفتيش من «السياحة» و«الصحة» للتأكد من الالتزام بتطبيق ضوابط التشغيل.. و«الغرفة»: لا تهاون مع المخالفين وسحب الترخيص أبرز العقوبات لجان تفتيش من «السياحة» و«الصحة» للتأكد من الالتزام بتطبيق ضوابط التشغيل.. و«الغرفة»: لا تهاون مع المخالفين وسحب الترخيص أبرز العقوبات Advertisements أقوى مراجعات الثانوية العامة فى مادة الأحياء 30 يونيو ثورة إنقاذ مصر.. مصر تحقق «العلامة الكاملة» فى ملفات الخارج.. استعادة الدور الأفريقى وخلق رأى عام عالمى داعم فى أزمة السد الإثيوبى والملف الليبى نقطة تحول.. انتشال الاقتصاد من كبوته بفضل برنامج الإصلاح.. أزالت حاجز الخوف لدى المستثمرين الأجانب واستعادت السياحة عافيتها.. الكنيسة لعبت دور ا ًالدبلوماسية الشعبية دفاع عن مصر بالخارج.. وإصدار أول قانون لبناء الكنائس 30 يونيو ثورة إنقاذ مصر.. مصر تحقق «العلامة الكاملة» فى ملفات الخارج.. استعادة الدور الأفريقى وخلق رأى عام عالمى داعم فى أزمة السد الإثيوبى والملف الليبى نقطة تحول.. انتشال الاقتصاد من كبوته بفضل برنامج الإصلاح.. أزالت حاجز الخوف لدى المستثمرين الأجانب واستعادت السياحة عافيتها.. الكنيسة لعبت دور ا ًالدبلوماسية الشعبية دفاع عن مصر بالخارج.. وإصدار أول قانون لبناء الكنائس طلاب الثانوية «علمى رياضيات» يؤدون امتحان الديناميكا اليوم.. رئيس الامتحانات يناقش مع مقدرى درجات اللغة الأولى وضع نموذج مرن لبدء تصحيح العينة انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.. «المالية»: استجابة الشركات للمشاركة فى التشغيل يعكس وعيها لفوائد المنظومة انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.. «المالية»: استجابة الشركات للمشاركة فى التشغيل يعكس وعيها لفوائد المنظومة 3.5 مليار جنيه خلال الـ5 السنوات الماضية لتعويض المتضررين من المواجهات الأمنية فى شمال سيناء.. مدبولى : مستمرون فى تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين بالمحافظة فى مختلف المجالات سلاما لأرواح الشهداء.. إعدام الإرهابى عبد الرحيم المسماري شنقا.. قائمة جرائم الإرهابى تضم الانضمام لتنظيم مسلح بدولة ليبيا.. والترصد والمشاركة فى قتل 16 ضابط شرطة فى «الواحات البحرية».. واحتجاز النقيب «الحايس» بهدف استبداله بأحد التكفيريين سلاما لأرواح الشهداء.. إعدام الإرهابى عبد الرحيم المسماري شنقا.. قائمة جرائم الإرهابى تضم الانضمام لتنظيم مسلح بدولة ليبيا.. والترصد والمشاركة فى قتل 16 ضابط شرطة فى «الواحات البحرية».. واحتجاز النقيب «الحايس» بهدف استبداله بأحد التكفيريين

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