شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. آخر أيام فتح باب الاشتراك بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغلق اتحاد نقابات المهن الطبية، "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، باب الاشتراك فى مشروع العلاج، يوم الثلاثاء المقبل، 30 يونيو 2020، وذلك بعدما كان قد تقرر إعادة فتحه لفترة استثنائية في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، علي أن تبدأ الاستفادة من يوم الاشتراك، وتنتهي آخر ديسمبر 2020.

وأوضح الاتحاد، أنه يمكن الاشتراك والتواصل مع مشروع العلاج عن طريق "واتس آب"، من الساعة 9 صباحا إلي الساعة 3 عصرا، يوميا عدا الجمعة والسبت، والإجازات الرسمية، كما يمكن التواصل مع إدارة المشروع بالمقر الرئيسي 27954010 - 27961101 – 27940487، أو فرع مدينة نصر 24703044 - 24703046 في نفس المواعيد.

أما عن طرق الاشتراك بالمشروع:

اولاً : الاشتراك عن طريق خدمة فوري :

وذلك للاعضاء الذين لم يجددوا اشتراك المشروع لعام 2020، وكان أخر اشتراك لهم 2019، يمكنهم التجديد عن طريق فوري دون إضافة أو حذف للمستفيدين، حيث يتم التجديد لكل المستفيدين المشتركين لعام 2019، ويمكن التواصل عن طريق الواتس برقم 01011277736، أو التوجه إلى مقرات المشروع.

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ثانيا : الاشتراك عن طريق موقع المشروع :

التجديد للأعضاء الذين لم يجددوا اشتراك المشروع لعام 2020، يمكن التجديد وإضافة أو حذف مستفيدين من خلال بوابة مشروع العلاج، ويمكن التواصل عن طريق الواتس علي رقم 01050684422، أو التوجه الي مقرات المشروع.

ثالثا: لإضافة مستفيدين للأعضاء المجددين لعام 2020:

لابد من الحضور إلى مقرات المشروع لعمل الاضافات المطلوبة مع إحضار صورة شخصية للمستفيد وكارنيه العضو وإثبات قرابة للمستفيد.

رابعا: الاشتراك لأول مرة في مشروع العلاج:

الأعضاء الذين سيشتركون في المشروع لأول مرة، يتم طباعة استمارة الاشتراك المرفقة أو عمل نموذج مشابه وملء البيانات المطلوبة حسب الخطوات موضحة في المرفق وإرسالها عن طريق الواتس آب، رقم: 01050683833، أو الحضور الي مقرات المشروع لاتمام عملية الاشتراك.

وأشار الاتحاد، إلى أنه بالنسبة للأعضاء من خارج محافظتى القاهرة والجيزة، يتم إنهاء كافة إجراءات الاشتراكات في مقرات المشروع بالمحافظة التابعين لها.