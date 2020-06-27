الأزهر يقرر عودة العمل بكافة القطاعات وإلغاء الإجازات الاستثنائية (مستند)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قرر الأزهر الشريف، عودة العمل بجميع القطاعات التابعة له، وإلغاء الأجازات الاستثنائية، عدا الحالات المصابة أو المخالطة لمصابين بكورونا، على أن يتم منحهم إجازة 14 يومًا.
ونص قرار وكيل الأزهر -حصل الخليج 365 على نسخة منه- على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على العاملين بالقطاعات التابعة له، من أي إصابة بفيروس كورونا، من ارتداء الكمامات واستخدام الكحول.
ونص قرار وكيل الأزهر، على أن يبدأ العمل بالإجراءات الجديدة، بدءاً من غد الأحد.
وبدأت الحكومة تطبيق إجراءات التعايش مع كورونا، السبت، والتي تضمنت إعادة فتح المساجد، والمقاهي والمطاعم بنسبة 20%، وإلغاء حظر التجوال.
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