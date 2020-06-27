​محافظة القاهرة: تسليم 10 عرائس يتيمات منح مالية في إطار مبادرة "حياة كريمة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سلّم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، 10 عرائس من اليتيمات المقبلات على الزواج، منح مالية مقدمة من مؤسسة الأورمان، في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني، لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.
وأشاد المحافظ بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم، خاصة في ظل الأزمة التي خلفها فيروس كورونا، وهو ما يؤكد قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري.
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