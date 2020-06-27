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مطرانية سمالوط تقرر استمرار تعليق القداسات وإغلاق الكنائس حتى 15 يوليو

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قرر الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط بالمنيا، استمرار تعليق القداسات وإغلاق الكنائس حتى 15 يوليو نظرًا لتزايد الإصابات بفيروس "".

وقال القمص داود ناشد وكيل المطرانية، إن القرار جاء بعد اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس، الذي ترك أمر فتح الكنائس لكل إيبارشية حسب ظروفها، وبناء على تقييم الوضع في سمالوط، كان من المصلحة استمرار تعليق القداسات حتى 15 يوليو لمتابعة المستجدات.

وحول ما أعلنته كنيسة شهداء الإيمان والوطن، بفتح باب الزيارات، قال القمص داود إن الأمر يقتصر فقط على الزيارة لأخذ البركة دون إقامة قداسات، مشيرًا إلى أن الحركة عمومًا بطئية ولا توجد زيارات كثيرة ولكن حق لأسرهم الزيارة، ولمن يريد الزيارة القصيرة مع وجود كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر.​

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