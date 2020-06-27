السيطرة على حريق بشقة في عمارات العبور بصلاح سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق اندلع في شقة سكنية في عمارات العبور بطريق صلاح سالم، بعد أن دفعت بست سيارات إطفاء.
وتلقت شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية في عمارات العبور بطريق صلاح سالم، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.
وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور للسيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة أن الحريق نشب في الطابق الثامن دون معرفة السبب حتى لحظة كتابة الخبر.
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