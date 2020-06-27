بالفيديو.. اللقطات الأولى لحريق نشب بشقة في عمارات العبور بصلاح سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة تعامل رجال الحماية المدنية مع النيران التي اندلعت في شقة سكنية في عمارات العبور بطريق صلاح سالم؛ للسيطرة عليها.

وتلقت شرطة النجدة بالقاهرة، اليوم السبت، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية في عمارات العبور بطريق صلاح سالم، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور للسيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة أن الحريق نشب في الطابق الثامن دون معرفة السبب حتى لحظة كتابة الخبر.