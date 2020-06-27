أخبار مصر | داخل 1240 لجنة.. طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات العملية

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر داخل 1240 لجنة.. طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات العملية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن امتحانات طلاب الدبلومات الفنية في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية وواقيات للوجه وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.
وأدى صباح اليوم طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1240 لجنة موزعة علي جميع المديريات التعليمية.
ورصدت غرفة العمليات، قيام "ع.س.ر" بانتحال شخصية شقيقه الطالب بلجنة الشهيد حسام جمال الصناعية بإدارة أطسا بالفيوم رقم (130)، نظام عمال تخصص تركيبات كهربية، وتم ضبطه وعمل محضر بالواقعة وإبلاغ الشرطة.
كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم الأول، حيث تغيب رئيس لجنة بنها الميكانيكية رقم (556) لشعوره بالإعياء وتم اتخاذ اللازم وتصعيد المراقب الأول للقيام بعمل رئيس اللجنة من قبل لجنة الإدارة، كما تم رصد حالة إعياء لأحد الطلاب وتم نقله إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.
وتستمر الامتحانات العملية حتى يوم 20 يوليو 2020، حيث يؤدي أكثر من 650 ألف طالب طالبة امتحانات المواد العملية والمعملية، والتي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي).
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 87 حالة جديدة.
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2620 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.