أخبار مصر | داخل 1240 لجنة.. طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات العملية

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر داخل 1240 لجنة.. طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات العملية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن امتحانات طلاب الدبلومات الفنية في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية وواقيات للوجه وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.

وأدى صباح اليوم طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1240 لجنة موزعة علي جميع المديريات التعليمية.

ورصدت غرفة العمليات، قيام "ع.س.ر" بانتحال شخصية شقيقه الطالب بلجنة الشهيد حسام جمال الصناعية بإدارة أطسا بالفيوم رقم (130)، نظام عمال تخصص تركيبات كهربية، وتم ضبطه وعمل محضر بالواقعة وإبلاغ الشرطة.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم الأول، حيث تغيب رئيس لجنة بنها الميكانيكية رقم (556) لشعوره بالإعياء وتم اتخاذ اللازم وتصعيد المراقب الأول للقيام بعمل رئيس اللجنة من قبل لجنة الإدارة، كما تم رصد حالة إعياء لأحد الطلاب وتم نقله إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

Advertisements

وتستمر الامتحانات العملية حتى يوم 20 يوليو 2020، حيث يؤدي أكثر من 650 ألف طالب طالبة امتحانات المواد العملية والمعملية، والتي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي).