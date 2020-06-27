أخبار مصر | برلمانية: ندعم قرارات القيادة السياسية لحماية مصالح الشعب

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: ندعم قرارات القيادة السياسية لحماية مصالح الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يدعم القيادة السياسية في كافة القرارات للحفاظ علي أمن مصر القومي، مشيرة إلي أن الرئيس السيسي قائد حكيم في جميع تصرفاته بخلفيته العسكرية المخابراتية يُجيد فن التفاوض واستخدام كافة الوسائل السلمية.

وأضافت "رزق الله" في بيان اليوم السبت، أن هذا ما أنتجه اجتماع القمة الأفريقية المُصغرة، أمس الجمعة، بضرورة العودة للمفاوضات، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من جانب أثيوبيا للبدء في ملئ عملية السد.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الفترة المقبلة سوف تشهد مرحلة جديدة من التفاوض من أجل الوصول إلى حل عادل يرضي جميع الأطراف ويحافظ على الحقوق التاريخية للشعب المصري، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هناك اتفاق عادل حول المسائل الفنية الخاصة بالسد حتى لا يكون هناك أضرار على مصر والسودان.

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وتابعت رزق الله، أننا مع قيادة حكيمة نثق في قدراتها وأفعالها، وندعم كافة قراراتها بكل ما يتم اتخاذه من قرارات لحماية مصالح الشعب، مؤكدة أن البرلمان داعم أصيل بالطريقة التشريعية والنيابية للدول في الحفاظ على آمنها.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء، أمس، عبر الفيديو كونفرانس في قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الاعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من رئيس وزراء السودان عبد الله الحمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي احمد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث وقانونين واطراف دولية والاتحاد الإفريقي في غضون أسبوعين، كما أنه تم الاتفاق علي أنه ليس هناك اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة، كما تم الاتفاق على إطار زمني لبلورة الاتفاق وهي أسبوعين.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، إنه سيتم أخطار مجلس الأمن بهذه التطورات وما تم التوافق عليه في القمة المصغرة، لافتًا إلى أن جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها يوم الإثنين لم يتم إلغاؤها.