أخبار مصر | السياحة والآثار: 5 أماكن متاحة للزيارة في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: 5 أماكن متاحة للزيارة في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بأن الأماكن المفتوحة للزيارة في الإسكندرية، خلال المرحلة الأولى لعودة السياحية التدريجي، تبلغ 5 أماكن ما بين متاحف ومواقع أثرية.

جاء ذلك أثناء جولة العناني في محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة مشروع تطوير وإحياء منطقة المنتزه السياحية وتفقد بعض المنشآت الفندقية التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية.

وتفقد العناني واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، قلعة قايبتاي الأثرية ومتحف المجوهرات الملكية لمتابعة ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار لإعادة فتحهما للزيارة.

وأشار العناني أنه تم أيضا إعادة فتح متحف الإسكندرية القومي، ومنطقة كوم الشقافة، وعامود السواري، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعادة الفتح التدريجي لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية.

تعرف على آثار المنتزه