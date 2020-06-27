أخبار مصر | بدء أعمال إزالة سوق الخميس نهائيا من حي المطرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بدء أعمال إزالة سوق الخميس نهائيا من حي المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال إزالة سوق الخميس نهائيا، وهدمه بحى المطرية، والذي كان يتسبب فى شلل مرورى بشوارع الحى كل خميس.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه جاري حاليا تسكين الباعة بسوق المطربة الجديد، حيث تم حتى الآن تسليم 600 باكية بسوق المسلة الجديد والذى يبعد مترات قليلة عن السوق القديم.

يذكر أن سوق المطرية الجديد يتبع وزارة الأوقاف المصرية، وهناك تعاون بين وزارتي الأوقاف والتنمية المحلية لنقل الباعة إليه لحل مشكلة سوق الخميس بالمطرية.

محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات تفعيل قرار مجلس الوزراء

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا والتي تشمل إعادة فتح المطاعم والمقاهي، اعتبارًا من اليوم بطاقة 25% مع منع الشيشة ووضع مساحة المكان في الاعتبار وعدم السماح بأي إشغال للطريق وتنفيذ الغلق الفورى للمخالف، وكذلك متابعة غلق المحال والمولات في التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، وغلق المطاعم والمقاهي في العاشرة مساءً، واستمرار غلق الحدائق والمتنزهات والمراكز التعليمية (السناتر) وعودة عمل وسائل النقل العام حتى منتصف الليل.

وكما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة ألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب والنوادى الصحية الواقعة خارج مراكز الشباب عن 25 % من الطاقة الاستيعابية.

Advertisements

محافظ القاهرة يطالب أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان الثانوية العامة

طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أولياء الأمور، بعدم التواجد أمام لجان الثانوية، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وناشد عبد العال أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان، التي ستستأنف غدًا بمادة الديناميكا لشعبة الرياضيات مع تجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات حفاظًا على سلامتهم وسلامة ابنائهم.

كما ناشد الطلاب بعدم التزاحم اثناء الدخول أو الخروج من اللجان وسرعة الانصراف مباشرة بعد أداء الامتحان حفاظًا علي الصحة العامة وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن جميع الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ستنجح بتعاون المواطنين مع الاجهزة التنفيذية.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنبيه علي الطلبة بالحضور قبل الامتحان بوقت كافي لمنع وجود كثافات أمام اللجان.