أخبار مصر | في أول أيام تخفيف الإجراءات الاحترازية.. محافظ الجيزة يضبط مقهى مخالفة

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر في أول أيام تخفيف الإجراءات الاحترازية.. محافظ الجيزة يضبط مقهى مخالفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيز، جولة تفقدية لمتابعة التزام المطاعم والمقاهي، بالإجراءات الاحترازية في أول يوم افتتاح بعد غلق دام ثلاثة أشهر بسبب كورونا

شملت الجولة حي شمال الجيزة، للوقوف علي مدي التزام المقاهي والمطاعم بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والضوابط، ومدي توافر المطهرات وارتداء الكمامات ومراعات المسافات والتباعد بين الترابيزات والطاولات خاصة بالمناطق الشعبية التي تشهد كثافات عالية من المواطنين وذلك في إطار حرص المحافظة علي متابعة تطبيق الإجراءات والضوابط التي تم وضعها بكل حزم للحد من أنتشار فيروس كورونا.

ووجه المحافظ رئيس حي شمال بضرورة المرور الدوري علي المطاعم والمقاهي لمتابعة مدي التزامهم بالأشتراطات والتدابير التي إتخذتها الدولة لفتح المنشأت لعودة الانشطة الاقتصادية تدريجيا، مع تكثيف الحملات علي مدار اليوم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين.

وخلال الجولة ضبط محافظ الجيزة مقهي بشارع بشتيل لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات المحددة وأرتداء الرواد الكمامة وعدم مراعاة المسافات بين الترابيزات إلي جانب تعديه علي الطريق العام حيث تم تحذيره في حال تكرام المخالفة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات يوميه علي المطاعم والمقاهي مؤكدا ان الغلق والتشميع والغرامة والملاحقة القانونية ستكون مصير المنشأت المخالفة.

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كما حرص المحافظ علي تفقد نفق المنيرة والمنطقة بعد أخلاءها ورفع الباعة الجائلين منها ووضع حواجز إسمنتية لعدم تكرار تعدي الباعة الجائلين عليها مرة أخري وذلك في إطار خطة المحافظة في مواجهه الأسواق العشوائية للحد من تفشي فيروس كورونا إلي جانب قيام الباعة الجائلين بالتعدي علي نهر الطريق والنفق بشكل كامل مما يتسبب إلي وجود تكدسات مرورية عالية بالمنطقة واعاقة سير حركة المواطنين. كما حرص المحافظ علي تفقد نفق المنيرة والمنطقة بعد أخلاءها ورفع الباعة الجائلين منها ووضع حواجز إسمنتية لعدم تكرار تعدي الباعة الجائلين عليها مرة أخري وذلك في إطار خطة المحافظة في مواجهه الأسواق العشوائية للحد من تفشي فيروس كورونا إلي جانب قيام الباعة الجائلين بالتعدي علي نهر الطريق والنفق بشكل كامل مما يتسبب إلي وجود تكدسات مرورية عالية بالمنطقة واعاقة سير حركة المواطنين. ووجه محافظ الجيزة باستغلال المحلات الموجودة أعلى نفق المنيرة التابعة لجهاز رعاية الشباب وتأجيرها للشباب والباعة المستحقين والجادين للمساهمة في تشغيل الشباب مع تعديل لائحة الأسعار بما تتناسب مع الوضع الحالي. كما قام المحافظ بإيقاف تصريح حفر لأحدي شركات المرافق بشارع ترعة السواحل لقيامها بأعمال الحفر دون التنسيق مع الحي ووجه برفع كافة الأدوات المستخدمة في الحفر وتحرير محضرا بالواقعه نظرا لان الشارع مرصوف حديثًا.