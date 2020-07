أخبار مصر | بيان عاجل من وزارة التعليم بشأن تعديلات امتحان اللغة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من وزارة التعليم بشأن تعديلات امتحان اللغة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، اجتماعًا مع مشرفي عموم التقدير لمادة اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان المادة للشهادة الثانوية، للعام الدراسي 2019-2020.

ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام الامتحان، التحية والتقدير للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.

وقال "حجازي": إن بداية أعمال تقدير امتحان اللغة الإنجليزية ستنطلق من الاثنين المقبل، وذلك حرصًا على سلامة المُقدرين، مؤكدًا أن الوزارة هدفها حفظ حقوق الطلاب ومراعاة مصلحتهم.

سؤال القطعة

بينما أكد مدير عام تنمية مادة اللغة الإنجليزية، أن سؤال قطعة الفهم في اختبارات اللغة الإنجليزية، من الطبيعي أن تجد تلك القطع كلمتين أو ثلاث من خارج المنهج، موضحًا أنها تعتمد على مهارة التوقع للطالب، التي يتم استنتاجها من سياق القطعة بالكامل.

وتناقشت لجنة واضعي الامتحان، مع مشرفي عموم التقدير لمادة اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، حول بعض النقاط الخاصة بالامتحان والتي منها سؤال القطعة (passage)، أكدت اللجنة أن القطعة منقولة من موقع دولي (نشرت عام 2012) وتم إجراء تعديلات واختصارات عليها بما يتوافق مع معايير ومواصفات الامتحان.

كما تناقشت اللجنة في السؤال الخاص (A.Vocabulary and structure) بشأن إجابة السؤال (Irreliable)، وأكدت اللجنة أنه الإجابة صحيحة وفقًا للقاعدة التي تنص على use “ir” for (words starting with "r" )، وأن الكلمة تستخدم في اللغة الإنجليزية بنفس معنى كلمة (Unreliable) وتم عرض ذلك في أكثر من قاموس، وتم مناقشة سؤال الفكرة الرئيسية للقطعة ولا يوجد عليها خلاف.

وأشاد جميع موجهي عموم اللغة الإنجليزية ومشرفي التقدير على مستوى الجمهورية، بالامتحان وأنه ليس هناك أي نقاط جدلية، وسيتم اعتماد نموذج الإجابة بعد الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية التي سوف تبدأ يوم الاثنين المقبل من رئيس عام الامتحان.