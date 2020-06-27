مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": حبس سما المصري.. ومعاقبة أستاذ جامعي

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": حبس سما المصري.. ومعاقبة أستاذ جامعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار.

أمرت نيابة مصر القديمة بجنوب القاهرة اليوم السبت، حفظ التحقيقات في واقعة سقوط شاب بإلقاء نفسه أسفل عجلات المترو بمحطة الزهراء خط المرج بعدما التأكد من وجود شبه جنائية بالحادث، وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المنتحر كان يعاني من أزمة نفسية حادة.

عاقبت الدائرة الأولى في محكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى منصور، المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها "سما المصري"، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وصلت منذ قليل تحت حراسة مشددة المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري من مقر محبسها بسجن القناطر إلى مقر محاكمتها أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور وقامت قوات الأمن بإيداعها قفص الاتهام استعدادا لبدء جلسة النطق بالحكم عليها لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

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أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكم جديد للمحكمة يعيد القيم والتقاليد داخل قاعات المحاضرات بالجامعات المصرية وينظم العلاقات الأخلاقية بين الأساتذةو الطلاب.

قرر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، وضع خطة للعمل وقواعد للتعايش مع فيروس كورونا المتسجد، وأصدر القرار رقم 6 لسنة 2020، والذي ينص على القواعد التي يجب اتباعها حال الإصابة أو المخالطة بفيروس كورونا.

ضبطت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع سماعات صغيرة الحجم لإستخدامها فى أعمال الغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة.

ألقى رجال الأمن بدمياط، القبض على شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخرين فى أعمال النصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.