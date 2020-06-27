شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 562 راكبًا مصريًا من المملكة العربية السعودية إلى ميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل ميناء سفاجا، صباح السبت، العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات وعلى متنها 562 راكبًا مصريًا و76 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودى حيث وجه الوزير قيادات هيئة موانىء البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر ووزارة الصحة ( الحجر الصحي ) وكافة الجهات المعنية لسرعة انهاء الاجراءات .
كما قام فريق طبى متخصص بالصعود على متن السفينة لإنهاء إجراءات الفحص الطبي وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة وتم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها وتعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة كما تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك لسرعة نهو اجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك.
وشدد وزير النقل على ضرورة إلزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة أثناء التعامل مع الجمهور والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وكذلك تعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين.
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