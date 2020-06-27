شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت السياحية»: 46% من أعضاء الغرفة تقدموا بطلبات للتشغيل الجزئي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، رئيس لجنتى العلاقات العامة وحل مشاكل المستثمرين، والتدريب بالغرفة، حرص كافة المنشآت السياحية- أعضاء الجمعية العمومية للغرفة- على الإلتزام بجميع بنود الضوابط والمعايير التي أقرتها وزارة السياحة كإشتراطات صحية لإعادة التشغيل التدريجي للمطاعم إعتباراً من اليوم، مشيراً إلى وجود إتفاق جماعي من قبل هذه المنشآت على ضبط الأداء والإستعداد لأية عمليات تفتيشية أو مراجعة من قبل اللجان المعنية للمراقبة والتفتيش والمتابعة.

وقال وهبة- في بيان صحفى أصدره اليوم السبت بمناسبة البدء الفعلى للتشغيل الجزئى المطاعم بنسبة 25 % من طاقتها الإستعابية- إن هذه المنشآت التي تقدمت بطلبات للتشغيل قد أتمت وأنهت كافة الإجراءات التي نصت عليها القواعد المنظمة للعمل من تخفيض في عدد الطاولات أو تخفيض عدد العمالة، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والإحترازية.

وأكدت- المطاعم- حرصها على سلامة كل من الرواد، والعاملين بها والأدوات المستخدمة، سواء في مراحل الإعداد والتجهيز والتقديم للغذاء بما يضمن تقديم طعاما آمناً ،والحد من إنتشار فيروس كورونا، وحتى تتمكن – المطاعم- من حصولها على شهادة السلامة الصحية للمنشآت السياحية، خاصة وإنها قد عانت وتحملت الكثير من الأعباء والخسائر جراء إغلاقها لمدة تزيد عن 120 يوما نتيجة إنتشار فيروس كورونا.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ،أن عدد المطاعم والكافتيريات السياحية الأعضاء بالغرفة والذين تقدموا بطلبات للتشغيل الجزئى قد بلغ 650 مطعم وكافيتريا يمثلون نسبة تفوق 46% من عدد أعضاء الجمعية العمومية المسجلين فعلياً بالغرفة ،والبالغ عددها نحو 1400 منشآة، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة إرتفاعاً في أعدادها خلال الأسبوع الثانى من التشغيل أو مع زيادة نسبة التشغيل إلى 50%.

وأشار هشام وهبة إلى أن لجان الفحص والمراقبة المشكلة بعناصر متميزة ذات خبرة ودراية من وزارة السياحة، وغرفة المنشآت السياحية، تواصل أعمالها على قد وساق ويستمر عملها حتى الساعات الأول من صباح اليوم التالى من أجل سرعة إنجاز مهمتها بمنح شهادات الصلاحية للمنشآت التي نجحت في توفيق أوضاعها الصحية لإستقبال الرواد والزبائن في صالات الطعام وفقاً للنسبة ومواعيد العمل المحددة، ومؤكداً على أن هذه اللجان قد بدأ عملها فور صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح بإعادة التشغيل الجزئى للمطاعم.

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