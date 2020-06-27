شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ المخابز والمحال بـ5 حملات.. وتحرر 162 محضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود القلش، معاون مديرية مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي، إن المديرية بقيادة محمد سعدالله، مدير المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام بـ5 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 162 محضرًا بمخالفات متنوعة.

ففي إدارة تموين العامرية أسفرت الحملة عن تحرير 44 محضر شملت 16 محضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة، منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و8 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمى و10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية ومحضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص، وفي إدارة المنتزة حررت الحملة 36 محضرًا تنوعت ما بين 12 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و14 محضر بيع سجائر بسعر أزيد و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية ومحضرين عدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.

وفي إدارة تموين شرق تم تحرير 48 محضر تنوعت ما بين 12 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنطفات بالأسواق و7 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و5 محاضر بيع سجائر مجهولة المصدر وتحريز 351 علبة سجائر ومحضر لمخبز إفرنجي وحلواني بدون ترخيص و4 محاضر أحوال بناء على قرارات النيابة.

وفي إدارة تموين برج العرب تم تحرير 6 محاضر، شملت 6 محاضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة، وفي إدارة تموين وسط حررت الحملة 28 محضر شملت 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة، منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين إدارة وتشغيل مخبزين سياحي بدون ترخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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