شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اجتماع مع وزيرة الصحة..محافظ كفر الشيخ يستعرض آخر مستجدات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في اجتماع عبر الساوند كونفرانس، برئاسة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة استقرار الأوضاع الصحية وجاهزية مستشفيات الصحة والعزل بالمحافظة، لاستقبال أية حالات إصابة بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات.

واستعرض «نور الدين»، آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، والإجراءات الإحترازية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات، فضلاً عن الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الإشتباه والمخالطين لهم وفقًا لإجراءات وزارة الصحة الإحترازية، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع، جهود المحافظة في الإلتزام بالاجراءات الإحترازية، واستمرار حملات التطهير والتعقيم بصفة دورية ومستمرة بكافة المنشآت الحكومية والأماكن العامة والخاصة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأشار إلى أنه ابتداءً من اليوم سيتم استقبال جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا والحالات المشتبه في إصابتها، بالإضافة إلى المرضي أصحاب الأمراض المزمنة بكافة مستشفيات المحافظة، مؤكداً على تكليف نائب بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة المستشفيات والمنظومة الصحية، ورصد أي شكاوى والعمل على حلها، والتواصل المستمر مع غرف العمليات بالمحافظة.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بدور وزارة الصحة والسكان، والأطقم الطبية، لجهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتوفير كافة سبل الرعاية للمرضى، مشيراً إلى أنه سيتم إغلاق جميع المراكز والعيادات الخاصة للأطباء المقصرين والمنقطعين عن العمل بالمستشفيات الحكومية، تنفيذًا لتكليفات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الخط الساخن 15543 وخط هاتف أرضي 0473228222، بالإضافة إلى أرقام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة 0473220792 و0473241130، لتلقى الشكاوى الخاصة بالمنظومة الطبية بالمستشفيات المتخصصة لمواجهة أزمة كورونا بالمحافظة، وذلك لسرعة التواصل مع المواطنين والاستجابة للشكاوي.

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