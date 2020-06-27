شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: مصر ساندت المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اهتمام مصر بمساندة قطاع المشروعات أمام تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت «جامع» خلال فعاليات مشاركة مصر في اليوم العالمي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يتم في 27 يونيو من كل عام، وتم تخصيصها هذا العام لمكافحة فيروس كورونا ودعم هذه المشروعات في مواجهة تحديات انتشار الفيروس، السبت، أن الجهاز أدرك أهمية دعم قطاع المشروعات ومساندته أمام أزمة انتشار كورونا منذ بداية الازمة ووصولها إلى مصر، مشيرة إلى أن القيادة السياسية أدركت أهمية مساندة هذه المشروعات في هذه الظروف الصعبة، فصدر قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل كافة اقساط قروض اصحاب هذه المشروعات وهذا ما التزم به الجهاز مع تقديم حزمة من الخدمات التمويلية الاستثنائية لمساندة أصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على الاستمرار والإنتاج وتغطية الرواتب والمصروفات في الوقت الراهن، وتم الاعلام بكثافة عن تلك الخدمات التمويلية لتشجيع اصحاب المشروعات للاستفادة منها.

وأشارت إلى أن الجهاز قام أيضًا بإعداد دليل استرشادي لوقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من فيروس كورونا ويشتمل هذا الدليل على برامج وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة وتبعًا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له (صناعي/ زراعي /تجاري ) وذلك بهدف مساعدة أصحاب المشروعات على تطبيق هذه الإجراءات واستخدام هذه الوسائل الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مشروعاتهم حيث تتضمن هذه البرامج كافة الوسائل الوقائية لحماية العاملين في هذه المشروعات من انتقال العدوى وانتشارها.

وأشارت إلى أن الجهاز قام بإرسال هذه البرامج الوقائية إلى كافة عملائه الكترونيا وتم توزيعها مطبوعة على كافة العملاء الجدد أثناء إنهاء إجراءات تمويل مشروعاتهم، كما أنها متاحة لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة على موقع الجهاز www.msmeda.org.eg

وأوضحت «جامع» أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لدعم هذا القطاع وتذليل كافة العقبات التي تواجهه وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة أسهم في تحقيق نقلة نوعية شهدها هذا القطاع منذ توليه المسئولية، حيث نجح جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020 في تمويل ما يزيد على 1،267 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت ما يزيد على 1,85 مليون فرصة عمل بإجمالي تمويل قدره 27,1 مليار جنيه وهو ما يمثل 60% من أجمالي التمويل الذي تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل2020 حيث تضاعفت معدلات تمويل الجهاز للمشروعات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خمس اضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوي قبل توليه المسؤولية.

وأشارت إلى أن الجهاز اهتم بالتوسع في تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لرفع مستوى المعيشة لأهالي تلك المحافظات وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها حيث تم تخصيص ما يقرب من 50% من إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية.

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