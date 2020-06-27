شكرا لقرائتكم خبر عن شدد على نسبة الـ25%.. «الهجان» يتابع عودة المطاعم والمقاهي في شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مدينة شبرا الخيمة، بزيارة، السبت، لمتابعة بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط للمقاهي والمطاعم بنسبة 25%.

محافظ القليوبية يتابع عودة النشاط للمطاعم والمقاهى

محافظ القليوبية يتابع عودة النشاط للمطاعم والمقاهى

وبحسب بيان، رافق المحافظ الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام المساعد، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتور عثمان شعلان، رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

محافظ القليوبية يتابع عودة النشاط للمطاعم والمقاهى

محافظ القليوبية يتابع عودة النشاط للمطاعم والمقاهى

وتفقد المحافظ عددًا من المنشآت الخدمية والخاصة، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ووجه المحافظ جميع العاملين في المنشآت بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وبالنسبة للمطاعم والمقاهي ضرورة الالتزام بنسبة الـ25% من الطاقة الاستيعابية للمكان مع الحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة، والتأكيد على استخدام الادوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

وشدد المحافظ على توفير الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة العاملين بالمنشأة وإخطار مديرية الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم، والتزام العاملين في المنشاة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، مشيرًا إلى أن كل مدير مطعم أو مقهى سيوقع على إقرار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وحال مخالفتها سيتم سحب ترخيص تشغيله، والغلق الفوري ووقف النشاط.

واعطى المحافظ تعليمات لرؤساء المدن بتشكيل لجان للمرور على كافة المقاهي والمطاعم للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ووضع عدد من الملصقات واللوحات الإرشادية بالقواعد اللازم اتباعها للعاملين داخل المنشآت والمترددين عليها.

كما وجه المحافظ، خلال جولته بإزالة ورفع الإشغالات من شوارع المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

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وناشد المحافظ المواطنين بضرورة بالالتزام بالقرارات التي أعلنت عنها الدولة المصرية حفاظا على صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال غرفة العمليات الرئيسية «الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01220055008-01119992624-01554591669