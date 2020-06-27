غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: 9 حالات غش ورقى وإلكترونى وإلغاء ندب 9 أعضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تقرير غرفة عمليات الثانوية الأزهرية، أنه تم مرور قوافل من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد على 100 لجنة، حيث لم ترد شكاوى من امتحان مادة البلاغة للقسم الأدبى، موضحا أن تم رصد 9 حالات غش منها 7 حالات غش ورقى وحالتين غش إلكترونى.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أنه تم رصد حالة شغب داخل إحدى اللجان، كما تم إنهاء ندب 9 أعضاء لجان منهم حالتين بسبب ارتفاع درجة حرارتهم، أما الباقى بسبب عدم الالتزام، كما تم إلغاء ندب مساعد لجنة.
يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.
كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا.
جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
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