شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الإعلامي للأزهر يقدر بيان الشركة المتحدة.. ويؤكد على دور الإعلام الهادف فى بناء الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بيانا أشاد فيه ببيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشأن الأزهر وجهوده في كافة المجالات الفكرية والعلمية والدعوية.. وجاء فى البيان:

تابع المركز الإعلامي للأزهر الشريف بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشأن الأزهر وجهوده في كافة المجالات الفكرية والعلمية والدعوية.

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ويقدر المركز الإعلامي للأزهر البيان الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحرصها على عدم الإساءة لمؤسسة الأزهر العريقة، ورفضها لمحاولات النيل منها وترويج أكاذيب بشأنها، واحترام وعي الشعب المصري وتقديره لرموزه الدينية وجهود الأزهر وعلمائه في كافة المجالات الفكرية والعلمية والدعوية علي المستويين المحلي والعالمي.

ويؤكد المركز الإعلامي للأزهر على دور الإعلام الهادف في بناء الوعي المجتمعي ونشر الحقائق وإبراز جهود مؤسسات الدولة والنقد البناء الذي يعتمد علي بيانات صحيحية ويساعد علي مزيد من الإصلاح والتطوير، خاصة في ظل ما يواجهه العالم وفي قلبه مصرنا الحبيبة من تحديات، داعيا المولى أن يوفق مصرنا الحبيبة وأن يحفظها من من كل مكروه وسوء