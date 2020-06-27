شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية الأمريكية» تشيد بجهود الحكومة المصرية والأوقاف في مواجهة الفكر المتطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2019، صدر اليوم السبت، بجهود الحكومة المصرية ووزارة الأوقاف في مواجهة التطرف.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي يُصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية والذى يتم تقديمه وفقًا للبند 22 من قانون الولايات المتحدة، القسم 2656 f، والذي يلزم وزارة الخارجية أن تقدم إلى الكونجرس تقريرًا سنويًّا كاملاً عن الإرهاب لتلك الدول والمجموعات التي تستوفى معايير القانون .

وأشار التقرير لجهود الوزارة الأوقاف في افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وعقد المؤتمر الدولي السنوي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف والذي حضره نحو 130 وزير أوقاف ومفتيًا وعالمًا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مؤتمر لمكافحة الفكر المتطرف وتعزيز التعددية، ودور الوزارة في تعزيز وترسيخ أسس المواطنة والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف صورة التقرير باللغة الانجليزية، وترجمته العربية ونصها: «واصلت الحكومة المصرية مواجهتها المستمرة لمكافحة التطرف العنيف في عام 2019. ففي شهر يناير افتتحت وزارة الأوقاف المصرية أكاديمية لتدريب الأئمة والدعاة وجمعت الوزارة 130 وزير أوقاف ومفتي من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مؤتمر لمكافحة الفكر المتطرف وتعزيز التعددية، كما ركزت وزارة الأوقاف على سد الفجوة بين المسلمين والمسيحيين بدعوة ممثلين من كلا الجانبين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك باذلة الجهد لمعالجة القضية الطائفية وخاصة في صعيد مصر».