شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «100 مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بمراكز طب الأسرة ووحدات الرعاية الصحية.

وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تستهدف المستفيدين من المبادرة وعددهم 700 ألف مريض يتلقون العلاج بالمجان مدى الحياة وأنه سيتم العمل بالمبادرة من خلال ما يقرب من 50 مركز طب أسرة، بالإضافة إلى جميع مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أن المبادرة تكلف الدولة 2.5 مليار جنيه بالدقهلية، وأنه وفقا للمبادرة يتم علاج المرضى بالمجان مدى الحياة من الأمراض المزمنة الضغط والسكر وأن تلقي العلاج من مراكز طب الأسرة لمنع التجمعات وتيسير تلقي المواطنين للخدمة الطبية في أماكن إقامتهم.

وأشار إلى أن المريض لم يعد في حاجة للذهاب إلى المستشفيات البعيدة ويمكنه تلقي العلاج وصرف الدواء من أقرب مركز طب أسرة لمحل إقامته، لافتا إلى أن الخدمات الصحية المقدمة تشمل الكشف والمتابعة وعمل الأشعة والتحاليل للأمراض المزمنة «ضغط – سكر» سواء بالمستشفيات الحكومية ومراكز طب الأسرة ومراكز التحاليل والأشعة الخاصة المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة على نفقة الدولة.