شكرا لقرائتكم خبر عن راعي كنيسة بإسنا يوزّع كمامات وسجاد الصلاة على المصلين قبل صلاة الظهر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزّع القمص متاؤوس زخارى، راعى كنيسة الأم دولاجى بمدينة إسنا بالأقصر، الكمامات والمطهرات وسجاد الصلاة على المصلين في صلاة الضهر بالمسجد العتيق بالمدينة، لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بمركز إسنا.

وشارك عدد كبير من الشباب في الحملة أمام المسجد مرتدين زى موحد ويحملون ماكينات التعقيم، حيث قاموا بتعقيم وتطهير المسجد قبل الصلاة وبعدها ورش المصلين بالكحول والمطهرات مع أداء الصلوات.

وقال القمص متاؤوس زخارى، إن هذه المبادرة تهدف إلى إزكاء روح المحبة والمودة المنتشرة بين جموع المصريين في كل المناسبات، والتأكيد على أن الشعب المصرى نسيج واحد في مواجهة أي خطر خارجي ومنها الأوبئة، مؤكدا أن هذه المبادرات تزيد من تلاحم الجميع مع بعضهم البعض في مواجهة أي خطر، لافتاً إلى أن الجميع يحرص على محاصرة هذا الوباء والقضاء عليه بفضل دعوات المصريين في المساجد والكنائس.

فيما ساهمت أمل السايح، مؤسسة مبادرة بنات تتحدى كورونا، بتوزيع الكمامات والمطهرات على المصلين قبل الصلاة بالمسجد العتيق، مؤكدة أن هذه المبادرة تم التنسيق فيها مع مؤسسات المجتمع المدنى وستشمل جميع دور العبادة بالمركز، بجانب توزيع الكلور والكحول وبدل الوقاية للعاملين بالمسجد.

إلى ذلك، أعلن الشيخ سيد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه تم استئناف العمل في 874 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

كما وجه وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمقار الادارية التابعة للمديرية، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، لافتاً إلى أنه تم القيام بحملة نظافة وتعقيم وتطهير الإدارات التابعة للمديرية كل في نطاق اختصاصه الجغرافى وذلك منذ اول أمس الخميس بجميع المساجد والمقار الادارية طبقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف.

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راعى كنيسة الام دولاجى بمركز إسنا يوزع الكمامات وسجاد الصلاة على المصلين بالمسجد العتيق

راعى كنيسة الام دولاجى بمركز إسنا يوزع الكمامات وسجاد الصلاة على المصلين بالمسجد العتيق

راعى كنيسة الام دولاجى بمركز إسنا يوزع الكمامات وسجاد الصلاة على المصلين بالمسجد العتيق