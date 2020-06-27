شكرا لقرائتكم خبر عن مطران كاثوليك المنيا يوجه رسالة قبل استقبال المصلين بالكنائس: «خذوا الأمور بجدية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الأنبا بطرس فهيم، مطران كاثوليك المنيا، رسالة إلى الأقباط الكاثوليك بالمنيا، بعنوان «ترحيب وتوعية وصلاة»، وذلك قبل استقبال المصلين في الكنائس.

ورحب «فهيم» بعودة المصلين للكنائس مرة أخرى، موجهًا عددًا من النصائح والتعليمات المهمة، قائلًا: «حافظوا على أنفسكم وعلى عائلاتكم وعلى كنيستكم وعلى أهلكم وجيرانكم ووطنكم، لن يخاف أحد عليك وعلى صحتك أكثر منك، المسؤولية الآن مسؤوليتك، ونحن معك وفي خدمتك، ولكن من فضلك ساعدنا نخدمك ونخدم إخوتك، وبلادنا كلها بكل أمانة وبسلاسة، ولا تصعبوا علينا المهمة، وضعوا في اعتباركم أن المحبة أهم من أي حقوق ومن أي عبادة ومن أي شيء آخر، لأن المحبة هي أم وأصل كل عبادة، والمطلوب منكم فقط هو الالتزام بما يوجه من تعليمات وتوجيهات».

وتابع مطران كاثوليك المنيا: «هذا ليس وقت استخفاف أو تهريج أو تهاون، ربنا يحميكم ويحفظكم جميعا، وتأكدوا من أن الكنيسة عملت الترتيب اللازم حتى يصلي كل فرد من حضراتكم قداسًا على الأقل مرة أسبوعيا»، مناشدا: «أرجوكم خذوا الأمور بجدية لأن الوضع في أماكن كثيرة بالمنيا صعب وخطر، وليس هناك أسهل من نقل العدوى، نأخذ احتياطاتنا بجدية وأمانة وربنا يكمل ويحمي ويحافظ».

واختتم رسالته: «نصلي من أجل كل المرضى ومن أجل كل من هم في خطر وفي قلق وفي ضيق وفي شدة، ومن أجل كل الكوادر الطبية وكل من يقع عليهم مسؤولية مواجهة هذا الوباء القاتل ليعطيهم الله النعمة والحكمة والشجاعة ليواصلوا رسالتهم بكل أمانة وسلام، والرب يحميهم من كل شر، كما نصلي من أجل كل أبنائنا الطلبة الممتحنين في هذه الأيام ليعطيهم الله النور والحكمة ليجنوا ثمار تعبهم ويكلل مجهوداتهم ومجهودات أسرهم وأساتذتهم بالنجاح والفرح».

مطران كاثوليك المنيا - صورة أرشيفية

مطران كاثوليك المنيا - صورة أرشيفية