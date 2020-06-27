شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تؤجل مؤتمرها الصحفي لـ«أسباب تقنية».. وأمين النقابة: الأمن منع دخولنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا عقده، ظهر اليوم السبت، عن بُعد، لأجل غير مسمى «وذلك لأسباب تقنية».

كانت النقابة أعلنت عن عقد المؤتمر اليوم السبت، في الساعة 12.30 ظهرا، لعرض رؤية النقابة بخصوص تضحيات الأطباء وبطولاتهم في مواجهة وباء كورونا، وأزمة تكليف الأطباء الجدد، ومعايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق النقابة، إن أعضاء المجلس، وموظفو النقابة، فوجئوا بتواجد كثيف لرجال الأمن ومحاولات لمنع دخول النقابة، استمرت لما يزيد عن الساعة، إلا إنهم تمكنوا من الدخول عقب الحديث مع قيادات الأمن المتواجدين أمام المقر.

وأضاف عبدالحميد، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «تم منع الأطباء من دخول النقابة لإنهاء أوراقهم ومصالحهم من النقابة، وعندما توجهنا للحديث مع رجال الأمن، أخبرونا ان ذلك بسبب مرور شخصية هامة، ليتم السماح بعدها بدخول النقابة».