شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار القاهرة» يستقبل 1041 من المصريين العالقين بالسعودية والكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 7 رحلات طيران استثنائية على متنها نحو 1041 من المصريين العالقين بالسعودية والكويت.

وأكد مصدر مسؤول بمطار القاهرة أنه وصلت رحلة نظمتها الشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من مدينة الدمام، على متنها 160 راكبا، كما استقبل المطار رحلة خطوط «فلاي ناس» القادمة من الدمام أيضا وعلى متنها 160 راكبا من المصريين، ورحلة خطوط «النيل للطيران» القادمة من جدة وعلى متنها 161 راكبا، واستقبل المطار رحلة شركة «العربية للطيران» القادمة من مدينة الطائف وعلى متنها 174 راكبا من المصريين.

وتابع المصدر أن المطار استقبل أيضا رحلة «إير كايرو» القادمة من مدينة الرياض والتي تقل 174 راكبا، واستقبل المطار رحلة «الخطوط الكويتية» القادمة من الكويت والتي تقل 212 راكبا، كما استقبل المطار رحلة الخطوط اليمنية القادمة من مدينة سيئون.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.