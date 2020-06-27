شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 4 مصابين بكورونا.. واكتشاف 53 حالة جديدة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مستشفي العزل الصحي بمركز ملوي، جنوب المنيا، اليوم السبت، تعافي 4 مصابين بوباء كورونا المستجد، وخروجهم وعودتهم لمنازلهم. يأتي ذلك فيما تواصل الأطقم الطبية بالمستشفي علاج 102 مصاب بالوباء داخل أقسام العزل والرعاية. وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، برئاسة الدكتور أسامة بلبل، مدير المديرية، اكتشاف 53 حالة إصابة جديدة بالوباء، تم نقلهم إلى مستشفيات الحجر والعزل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 62,755

تعافي 16,737

وفيات 2,620

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