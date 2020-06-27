شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: «لجنة كورونا» تعاملت مع 791 إخطارًا.. وصرفت 550 شنطة عزل منزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن لجنة إدارة أزمة كورونا والتي تم تشكيلها بالمحافظة تعاملت مع 791 إخطارًا وشكوى خلال شهر من خلال الخطوط الساخنة التي تم الاعلان عنها وغرف العمليات بالمراكز والأحياء، حيث تم التدخل العاجل مع 270 شكوى كانت تحتاج للتدخل السريع بنقل حالات مرضية إلى المستشفيات وتوفير اسرة عناية لها.

كما أجريت التحاليل الطبية والفحوصات لبعضها وتوجيه بعض حالات الاشتباه بفيروس كورونا إلى المستشفيات المركزية والعامة وصرف 550 شنطة ادوية لحالات العزل المنزلي بالتنسيق مع الادارات الصحية بالمراكز والاحياء.

وجرى نقل بعض الحالات التي تعاني من مضاعفات صحية بواسطة سيارات مرفق الاسعاف المجهزة إلى المستشفيات وفقاً للتنسيق مع ادارة الطوارئ بمديرية الصحة، وذلك ضمن خطة المحافظة وسلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- ١٩».

وأشار محافظ أسيوط إلى أن لجنة ادارة ازمة كورونا برئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والتي تضم الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور علاء محمد عطية رئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة اسيوط وممثلي الجهات الامنية والرقابية والدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور وحيد مصطفى مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية والدكتورة مروة حاني وكيل الإدارة ويحيى زكريا أبورحمة مدير ادارة الازمات بالمحافظة والدكتورة عزة بدرى منصور مسؤول الغرفة الوقائية بمديرية الصحة والدكتور محمد حميدة مدير ادارة الطوارئ بالمديرية والدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الاسعاف، بالإضافة إلى ممثلين بجامعة الازهر ومديري الادارات الصحية والمستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة مشيرًا إلى انه تم تشغيل 14 مستشفى مركزية وعامة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالإضافة إلى مستشفى عزل أبوتيج والراجحي بجامعة أسيوط والمدينة الجامعية للطالبات.

وأكد المحافظ ان غرفة إدارة ازمة كورونا بالمحافظة تلقت 225 إخطارًا وشكوى بشان استفسارات العزل المنزلي و341 اتصال بخصوص استفسار عن أعراض فيروس كورونا و43 إخطارًا عن وفيات و93 اخطار لتحويل حالات إلى المستشفيات و21 اخطار لتحويل حالات من عيادات خاصة إلى مستشفيات العزل و23 إخطارًا لتحويل حالات إلى غرف عناية و45 إخطارًا واتصال بشأن الاستفسار عن شنط الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا حيث تم استقبال استغاثة لفتاة من مركز الفتح تطلب نقل والدها المسن المشتبه إصابته بفيروس كورونا ويعانى من أمراض مزمنة، وتم بالفعل التنسيق ونقله بواسطة سيارة اسعاف مجهزة إلى مستشفى الايمان العام لتوقيع الكشف الطبي وحجزه بالمستشفى كما تم استقبال استغاثة مواطن بشأن مريض يعاني من فشل كلوي، وتمت إصابته بفيروس كورونا ويحتاج إلى جلسات غسيل كلوى وتم التنسيق مع مستشفيات جامعة اسيوط لاستقبال المريض وعمل الفحوصات اللازمة له وتجهيزه لإجراء جلسات الغسيل الكلوي له بمستشفيات الصحة كما تلقت الغرفة اخطارا بوجود حالات اشتباه بفيروس كورونا بإحدى دور المسنين الخاصة بمنطقة المعلمين بحي غرب وتم التوجه إلى الدار وتم نقل 6 حالات اشتباه إلى مستشفيات الصحة لتلقى العلاج اللازم وتم توقيع الكشف الطبي على باقي حالات الدار وتقييمهم ومتابعتهم بصفة مستمرة.

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