شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت جامعة مطروح لامتحانات الفرق النهائية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، إن كليات الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات والإجراءات لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019 /2020 لطلاب الفرق النهائية، والتي سوف تبدأ في الأول من يوليو المقبل.

وأوضح النجار، أنه تم إعداد الجدول الزمني لامتحانات طلاب الفرق النهائية بالكليات، وتم وضع خطة كاملة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» أثناء فترة الامتحانات، لضمان سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين.

وأكد أنه حرصًا على مصلحة طلاب الجامعة، سيتم عقد امتحانات طلاب كليات رأس الحكمة وفوكة والتي تضم كليات الطب البيطري، التمريض، الزراعة الصحراوية والبيئية داخل مدينة مرسى مطروح، حرصًا على التباعد الاجتماعي، منعًا للازدحام والتكدس في المواصلات.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم وضع مخططات تفصيلية لتوزيع الطلاب على اللجان المختلفة، آخذين في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب خلال فترة أداء الامتحانات، وأن تكون جميع أدوات الطالب داخل حافظة بلاستيكية خاصة به، مع مراعاة ضوابط أعمال الكنترول والتصحيح، والضوابط الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين في اللجان الامتحانية، لافتًا لتوافر آلية لإجراءات العزل بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أن هناك تعليمات للمراقبين وأعضاء هيئة التدريس بالالتزام بارتداء قناع الوجه والقفازات داخل لجان الامتحانات، ومراعاة وجود مسافات آمنة بين الطلاب باللجان، وأنه سيتم الاستفادة من هذه الأزمة في زيادة استخدام المنصات الإلكترونية والتحول الرقمي للعملية التعليمية.

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