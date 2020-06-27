شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء امتحان البلاغة.. وكيل الأزهر يوّبخ رئيس لجنة لسوء مقاعد الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحان مادة «البلاغة» للقسم الأدبي، السبت، فيما لم ترد أي شكاوى إلى غرفة عمليات الأزهر من صعوبة أسئلة الامتحان.

وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، لجان امتحان مادة البلاغة للقسم الأدبى في معاهد «سنورس» بمحافظة الفيوم، حيث أبدى غضبه الشديد من سوء حالة بعض المقاعد ووجه رئيس اللجنة بضرورة تغييرها فورا من أجل راحة الطلاب، موجها حديثه للطلاب بقوله: «نبذل اقصى جهدنا للحفاظ عليكم وتوفير كل سبل نجاح العملية الامتحانية وأي تقصير من رئيس لجنة أو العاملين تجاهكم لن يمر دون محاسبة.

ودعا وكيل الأزهر الطلاب إلى التركيز التام وعدم الانسياق وراء صفحات الغش، والتي تم القبض مؤخرًا على المسؤولين عنها«.

كما تفقد وكيل الأزهر دورات المياه للاطمئنان على وجود المطهرات والمنظفات، بالإضافة إلى إجراءات الوقاية من الكاشف الحرارى وتجهيز غرفة العزل بالإضافة إلى كاشف المعادن.

وأشار وكيل الأزهر إلى أنه اعتبارا من الخميس الماضي تم بدء تصحيح العينات لمادة الفقه على مذاهبه الأربعة، وأنه غدا الأحد سيتم إعلان نتائج العينات، مبينًا أن التصحيح العام بدأ اليوم السبت بمادة الفقه ثم يليه باقي المواد يومًا بيوم، مؤكدًا أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع الامتحانات لحظة بلحظة، حرصًا منه على مستقبل أبناء الأزهر، موجهًا الشكر لوزارتي الداخلية والصحة على الحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019-2020 من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا.

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جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر واتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.