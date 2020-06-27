شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «١٠٠ مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم السبت، عن بدء انطلاق أولى فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «100 مليون صحة» للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال «محروس» إنه تقرر إطلاق وتنفيذ المبادرة في عيادة الصفا بمدينة الخارجة، والمركز الطبي بمدينة موط في الداخلة، ووحدة الفرافرة الصحية، ورعاية الطفل بباريس، ووحدة بلاط الصحية، وهى أماكن تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان، خلال مواعيد العمل الرسمية بالوحدات الصحية من الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا طوال أيام الأسبوع، ما عدا الجمعة.

وأضاف أنه ستتم متابعة حالات أصحاب الأمراض المزمنة وهي أمراض تدوم فترات طويلة وتتطور بصورة بطيئة، مثل أمراض الضغط والسكر، حرصًا من الدولة على تفادي وجود مضاعفات خطيرة ناتجة عن هذه الأمراض في ظل الظروف الراهنة وللوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن الخدمات التي تقدمها المبادرة تشمل متابعة الحالة الصحية لهم لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وصرف العلاج لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، وبإمكان هذه الفئة، إجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص.

وتعاقدت الوزارة مع تلك المراكز والمعامل لتقديم الخدمة والتيسير على المواطنين، تشمل توفير الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتقديم نفس الخدمات المقدمة بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي، وتجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتخصيص ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج بالعيادات الخارجية بالمستشفيات واتباع أساليب مكافحة العدوى، ومعرفة أماكن تلك الوحدات والمراكز الطبية التي تقدم الخدمات الطبية من خلال تطبيق «صحة مصر»، وإرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة «100 مليون صحة».