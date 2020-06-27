شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 147 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف وازدواج طريق فاقوس الحسينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، أعمال رصف وازدواج طريق فاقوس الحسينية سعود «القطاعي الأول والثاني» بنطاق مركزي فاقوس والحسينية بطول 26 كيلو متر، وبتكلفة 147 مليون و100 ألف جنيه، ‏مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ 29 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 253 كيلو متر وبتكلفة مليار و729 ألف جنيه، للوصول إلى بنية تحتيه سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن، بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري، بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين.

‏من جانبها، أوضحت المهندسة سلوى سامي، رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري، أن نسبة تنفيذ أعمال رصف وإزدواج طريق فاقوس / الحسينية / سعود (القطاعي الأول) بطول 13.5 كم وبتكلفه 66 مليون و700 ألف جنية وصلت إلى 61%، بينما وصلت نسبة تنفيذ أعمال رصف وإزدواج طريق فاقوس / الحسينية / سعود (القطاعي الثاني) بطول 12.5 كم وبتكلفه 80 مليون و400 ألف جنيه إلى 88%، مؤكدة أن العمل يسير على قدم وساق للإنتهاء من كافة ‏الأعمال ودخول الطريق الخدمة خلال العام الحالي.

وأضافت رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع رصف ورفع كفاءة طريق بنها / الزقازيق في المسافة ‏بين كوم حلين حتى الجديدة بطول 12كم، وبتكلفة 88 مليون جنيه ورصف ورفع كفاءة طريق ‏كوبري الملح قرى الخريجين / ترعة السلام بطول 7 كم وبتكلفة 28 مليون جنيه.