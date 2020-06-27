شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية الإخطار عن الشقق المستأجرة عبر الموبايل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين الحصول على الخدمات الإلكترونية للإخطار عن الشقق والمحلات والمزارع المستأجرة. وتقدم وزارة الداخلية خدمات للمواطنين عَبر موقعها الرسمى وتطبيقها الإلكترونى، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستمراراً لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة. Advertisements ووفرت وزارة الداخلية إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)،أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

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