شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت السياحية: 46% من المطاعم تقدمت بطلبات للتشغيل الجزئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشأت السياحية، حرص كافة المنشآت السياحية - أعضاء الجمعية العمومية للغرفة - على الالتزام بجميع بنود الضوابط والمعايير التى أقرتها وزارة السياحة كاشتراطات صحية لإعادة التشغيل التدريجى للمطاعم اعتبارًا من اليوم، مشيرًا إلى وجود اتفاق جماعى من قبل هذه المنشآت على ضبط الأداء والاستعداد لأية عمليات تفتيشية أو مراجعة من قبل اللجان المعنية للمراقبة والتفتيش والمتابعة .

وقال وهبة فى بيان اليوم: "بمناسبة البدء الفعلى للتشغيل الجزئى المطاعم بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية" أن هذه المنشآت التى تقدمت بطلبات للتشغيل، قد أتمت وأنهت كافة الإجراءات التى نصت عليها القواعد المنظمة للعمل من تخفيض فى عدد الطاولات أو تخفيض عدد العمالة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

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وتابع وهبة: "المطاعم أكدت حرصها على سلامة كل من الرواد، والعاملين بها والأدوات المستخدمة، سواء فى مراحل الإعداد والتجهيز والتقديم للغذاء بما يضمن تقديم طعاما آمنًا، والحد من انتشار فيروس كورونا، وحتى تتمكن – المطاعم - من حصولها على شهادة السلامة الصحية للمنشآت السياحية، خاصة وإنها قد عانت وتحملت الكثير من الأعباء والخسائر جراء إغلاقها لمدة تزيد عن 120 يوما نتيجة انتشار فيروس كورونا .

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن عدد المطاعم والكافتيريات السياحية الأعضاء بالغرفة والذين تقدموا بطلبات للتشغيل الجزئى قد بلغ 650 مطعم وكافيتريا يمثلون نسبة تفوق 46% من عدد أعضاء الجمعية العمومية المسجلين فعليًا بالغرفة، والبالغ عددها نحو 1400 منشأة، متوقعًا أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعًا فى أعدادها خلال الأسبوع الثانى من التشغيل أو مع زيادة نسبة التشغيل إلى 50 %.

وأشار هشام وهبة، أن لجان الفحص والمراقبة المشكلة بعناصر متميزة ذات خبرة ودراية من وزارة السياحة، وغرفة المنشآت السياحية، تواصل أعمالها على قد وساق ويستمر عملها حتى الساعات الأول من صباح البوم التالى من أجل سرعة إنجاز مهمتها بمنح شهادات الصلاحية للمنشآت التى نجحت فى توفيق أوضاعها الصحية لاستقبال الرواد والزبائن فى صالات الطعام وفقًا للنسبة ومواعيد العمل المحددة، مؤكدًا على أن هذه اللجان قد بدأ عملها فور صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح بإعادة التشغيل الجزئى للمطاعم.