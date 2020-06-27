فيديو.. القصاص يتحقق.. إعدام الإرهابى عبد الرحيم المسمارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت رحلة الإرهابى عبد الرحيم المسارى، بعد تنفيذ حكم الإعدام فى حقه، صباح اليوم، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والمنفذ لحادث الواحات الذى استشهد فيه 16 ضابطا وفردا من خيرة شباب الوطن.
فى هذا الفيديو نتعرف معا على رحلة الإرهابى عبد الرحيم المسمارى أخطر إرهابى والمنفذ لحادث الواحات البحرية بعد تنفيذ حكم إعدامه في حقه.
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