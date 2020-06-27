شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أحكام تهم المسلم بعد إعادة فتح المساجد فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عن مجموعة أحكام تهم المسلم بعد إعادة فتح المساجد فى زمن كورونا . في الإنفوجراف التالي نستعرض تلك الأحكام والتى هدفها أولا وأخيرا منع تفشي الفيروس القاتل مع بدء التعايش مع الوضع الجديد . Advertisements



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