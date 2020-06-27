شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 645 من المصريين العالقين بالسعودية والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، 4 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 645 من المصريين العالقين، بالمملكة العربية السعودية ، والإمارات، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلتين نظمتهما شركة مصر للطيران الاولي قادمة من مدينة جدة، على متنها 134 راكب، والثانية قادمة من الرياض وتقل ايضا 134 راكب، كما استقبل المطار رحلة الخطوط السعودية القادمة من جدة وعلي متنها 203 راكبا، واستقبل المطار رحلة خطوط العربية للطيران القادمة من مدينة الشارقة وعلي متنها 174 راكبا ، من المصريين.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

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جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.