شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. إعدام على عبد الرحيم المسمارى العقل المدبر لحادث الواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، تنفيذ حكم الإعدام على عبد الرحيم المسمارى العقل المدبر لحادث الواحات.

تنفيذ حكم الإعدام على عبد الرحيم المسمارى العقل المدبر لحادث الواحات

تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا صباح اليوم فى الإرهابى عبد الرحيم المسمارى، المتورط فى الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، حيث انضم لجماعة ردع الطغاه التابعة لتنظيم الفتح الإسلامى، إحياءً لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى بدولة ليبيا.

البابا تواضروس: تأجيل فتح الكنائس بالقاهرة والإسكندرية أسبوعين

عقدت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) صباح اليوم السبت برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ونظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات شديدة / متوسطة / خفيفة.

التعليم توجه مقدرى درجات الثانوية العامة بتصحيح المسودة والأخذ بالدرجة الأعلى

تابع الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترول الثانوية العامة بمدرسة السنية، موجها مقدرى الدرجات بالدقة فى أعمال التصحيح والالتزام بالإجابات البديلة التى تم إقرارها فى نموذج الإجابة بعد التعديل، حيث تفقد لجان تقدير درجات الثانوية العامةللعام الدراسي 2020 بمقر السنية الثانوية بنات التابع الكنترول الحلمية قطاع القاهرة ج، يرافقه عبد الرحمن سيد رئيس لجنة الإدارة، وحسين الجندي رئيس كنترول الحلمية، وخالد نجاتي وكيل لجنة الإدارة.

من سيدات مصر للرئيس: شكرا على مبادرة كلنا واحد لتوفير الأغذية

"شكرًا للرئيس"، بهذه الجملة، عبرت مجموعة من السيدات وربات المنازل عن تقديرهن للرئيس عبد الفتاح السيسى، على مبادرة "كلنا واحد" لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال الشوادر المتواجدة فى كافة ربوع الجمهورية.

الحكومة: صرف 3.5مليار جنيه مساعدات للمتضررين من المواجهات الأمنية بشمال سيناء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراَ من اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حول ما تم من جهود نفذتها مختلف أجهزة الدولة المعنية لتعويض المتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية، وذلك بمحافظة شمال سيناء، خلال الفترة من 1/10/2015 حتى 31/5/2020.

إنفوجراف.. كيف تراقب التنمية المحلية عمل المقاهى بالضوابط الجديدة؟

بدأت وزارة التنمية المحلية توجيه المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم، وتطبيق قرار فتح المطاعم والمقاهى بطاقة 25 % فقط، والالتزام بمواعيد الغلق الجديدة.

بدء صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الأربعاء

تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل أول شهر يوليو وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة بسبب أعمال التحويلات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالعاصمة وهى "منطقة دار السعادة -ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته- ميدان صلاح الدين ومتفرعاته- شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته"، نظرًا لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بأعمال تجديد طرق وعمل كبارى بمنطقة الكابلات والمطرية، والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بشارع الكابلات، لمدة 12 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق 27-6-2020 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الأحد الموافق 28-6-2020.

صور.. متعافون من كورونا يتبرعون بالبلازما فى الشرقية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لمتعافيين من فيروس كورونا (كوفيد-19) يتبرعون بالبلازما فى مدينة الزقازيق لحقنها فى الحالات المصابة.

الحبس 3 سنوات لـ"سما المصرى" بتهمة التحريض على الفسق والفجور

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، اليوم السبت، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

انهيار سما المصرى بعد حبسها 3 سنوات لتحريضها على الفسق.. وتردد: معملتش حاجة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، اليوم السبت، بمعاقبة سما المصرى، بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، ووصلت المتهمة وسط حراسة مشددة، مرتدية الكمامة الطبية بدون نقاب عكس ظهورها بالجلسة السابقة.

علامات تباعد اجتماعى وحملة تعقيم.. كنيسة الأرمن تستعد لعودة القداس

عملت كشافة كنيسة سانت تريز للأرمن وتسمى مجموعة ابو الهول بقيادة مسؤول المجموعة مينا ملاك، بتعقيم الكنيسة وتجيزها وتحديد أماكن جلوس المؤمنين على المقاعد، وتخطيط أرض الكنيسة للحفاظ على مسافات بين المؤمنين، تساعدهم على التقدم من الهيكل لطقس التناول وذلك قبل ساعات من فتح الكنيسة لأول صلاة قداس مساء اليوم .

الإدارية العليا تعاقب أستاذا جامعيا لاتهامه بسب طلاب طب الأزهر

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة مدرس بكلية طب بنين القاهرة جامعة الأزهر بعقوبة اللوم، مع تأخير العلاوة المستحقة، لقيامه بالتطاول على طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأزهر بنين أثناء المحاضرة بالعبارات الخارجة .

مراوغة جديدة.. إثيوبيا تعلن ملء خزانات سد النهضة خلال أسبوعين

قالت وكالة الأنباء الإثيوبية أن الحكومة تستعد لملء خزانات سد النهضة، ما يعكس التفافا على إعلانها أمس عدم ملء الخزانات قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان

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الفتوى والتشريع تنهى نزاعا بين "البترول والطرق والكبارى" على 42 مليون جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة المصرية العامة للبترول برد مبلغ (42) مليون جنيه، إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى .

غدا طقس مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة.

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المتهمة بقتل طفلتيها أثناء تمثيل الجريمة: "خنقتهم بإيدى فى أوضة نومهم

اصطحب رجال المباحث المتهمة بقتل طفلتيها بمنطقة شبرا الخيمة، لتمثيل جريمتها فى مسرح الجريمة، حيث اعترفت المتهمة بقتل طفلتيها فى غرفتهما أثناء نومهما قائلة"خنقتهم بايدى فى المكان ده".

شركات تبدأ توريد الكمامات القماش لطرحها على بطاقات التموين خلال أيام

تقدمت العديد من الشركات والمصانع المنتجة للكمامات القماشية بطلبات إلى الهيئة العامة للشراء الموحد بهدف توريد الكمامات وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المعنية، ومن المقرر اختيار 8 شركات ممن تقدموا لتميز عروضهم ماليا وفنيا ثم توريد الكمامات إلى وزارة التموين لصرفها على بطاقات التموينية خلال أيام.

البابا تواضروس عن التناول: الإجراءات الوقائية ليست خروجا عن الإيمان

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ أن الكنيسة على مدار الأجيال هى أم ترعى مصالح أبنائها، ويهمها حياتهم الجسدية، والروحية، والنفسية، وأسرارها السبعة أساس إيمانها وتقواها عبر الزمن وتاريخها شاهد على ذلك.

أول قداس بكنيسة القيامة فى الإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة.. فيديو

شهدت الإسكندرية اليوم السبت، انطلاق صلوات القداسات بكنائس الطائفة الكاثوليك، وسط إجراءات احترازية مشددة، بعد توقف دام 100 يوم بسبب القرارات التى اتخذتها الدولة بغلق دور العبادة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ولقد بدأت الطائفة الكاثوليك أولى قداستها من كنيسة القيامة بمنطقة محطة الرمل.

وزير الأوقاف: سعيد بوعى المصلين وفتح المساجد يزيد الوعى بالإجراءات الوقائية

علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على عودة فتح المساجد وأداء أول صلاة بها بعد نحو 100 يوم من غلقها قائلًا: "سعيد بوعى المصلين وجهد العاملين بالأوقاف"، مؤكدًا أن فتح المساجد سيسهم فى رفع الوعى العام بأهمية الإجراءات الوقائية"

انتهاء لجنة مادة البلاغة للقسم الأدبى بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

انتهت منذ قليل لجنة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة البلاغة، التى بدأت من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الجيزة تمهل معارض السيارات بالمهندسين 48 ساعة لرفع السيارات من الشارع.. صور

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية بأحياء العجوزة والدقى وشمال وجنوب الجيزة وذلك للوقوف على حجم الإنجاز فى أعمال التطوير الجارية بعدد من القطاعات ومتابعة استعدادات أجهزة المحافظة لمراقبة الشارع مع بدء سريان إجراءات تخفيف قرارات الدولة بشأن مواجهة مرض كورونا.

والد شهيد الواحات: إعدام المسمارى أثلج قلوبنا واقتص لأرواح أبنائنا

أثلج نبأ إعدام الإرهابى عبد الرحيم المسمارى، قلوب أسر شهداء الشرطة بملحمة الواحات، التى تورط فيها الإرهابى قبل ضبطه وإعدامه.

المطارات المصرية تستقبل اليوم 1040 مصريا عائدا من الكويت على متن 7 رحلات

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، أنه من المنتظر أن تستقبل المطارات المصرية، القاهرة وسوهاج وأسيوط، خلال الـ 24 ساعة القادمة وصول 1040 مصريا عائدا من الكويت، وذلك عبر 7 رحلات جوية.

الإسكان: بدء تسليم 27 عمارة بـ"سكن مصر" فى مدينة بدر 5 يوليو المقبل

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة بدر سيبدأ يوم الأحد الموافق 5 يوليو المقبل فى تسليم 27 عمارة بمشروع "سكن مصر" بالمدينة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم العمارات خلال أيام متتالية حتى يوم الأربعاء 15/7/2020، وذلك منعا للتزاحم عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

طلاب الدبلومات الفنية يبدأون امتحان العملى وسط إجراءات الحماية من كورونا

بدأ طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات العملية، مع تطبيق اللجان لكافة الإجراءات الصحية للحماية من كورونا، حيث يؤدى قرابة 650 ألف طالب وطالبة الامتحان العملى فى 1377 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث انطلقت الامتحانات فى العاشرة صباحا.

الكاثوليك يعودون لكنائسهم بصلاة القداس.. وراعى الكنيسة: نصلى للمرضى.. صور

ترأس الأب إبرام نوح راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بجزيرة الخازندراية بسوهاج اليوم السبت صلوات القداس الإلهى بالكنيسة بحضور الأقباط لأول مرة منذ ثلاثة أشهر غاب فيهم المسيحيون عن كنائسهم بسبب قرارات غلق الكنائس جراء وباء كوفيد 19، حيث شارك فى صلاة الذبيحة الإلهية كلا من الأب ولسن والأب بولس من كهنة الكاثوليك.

السكة الحديد تنقل أول دفعة عربات روسية جديدة لورش القاهرة استعدادا للتشغيل

نقلت هيئة السكة الحديد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة من ميناء الإسكندرية إلى ورش أبو غاطس بالقاهرة الخاصة بصيانة وتجهيز القطارات استعدادا لإدخالها الخدمة الشهر المقبل، حيث قطرتها الجرارات الأمريكية الجديدة إلى القاهرة.

بدء امتحان مادة البلاغة لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى

انطلقت منذ قليل، امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة البلاغة، والتى تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا. يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبي.

الزراعة: ارتفاع صادرات العنب لـ96186 طنا للأسواق العالمية

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء تصدير موسم العنب وحتى 24 من الشهر الجارى، بلغت الشحنات المصدرة 96 ألفا و186 طنا إلى جميع الأسواق العالمية، وسط متابعة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير.

طقس مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحرى اليوم والعظمى بالعاصمة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة.